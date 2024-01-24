بعد اتهامها أوكرانيا بإسقاط "طائرة الأسرى".. روسيا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه "عند الساعة 11:15 (8:15 بتوقيت جرينيتش)، ارتكب النظام الأوكراني هذا العمل الإرهابي، مسقطًا طائرة نقل عسكرية روسية كانت في رحلة من مطار تشكالوفسكي الصغير (بالقرب من موسكو) في بيلجورود لنقل عسكريين أوكرانيين بهدف تبادلهم".