بعد اقتحام المحتجين لمقرها.. رئيسة وزراء بنغلادش تغادر دكا وأنباء عن استقالتها

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصًا الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات؛ وفق تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات.