مأزق خانق .. اكتشاف وثائق رسمية سرية في مكتب خاص لـ"بايدن"

وأوضح محامو "بايدن" أنهم عثروا على الوثائق في نوفمبر الماضي، أثناء إغلاق مكتب في مركز "بايدن" للدبلوماسية والمشاركة العالمية في واشنطن، الذي استخدمه "بايدن" خلال علاقته بجامعة بنسلفانيا، حين كان أستاذًا فخريًا من 2017 إلى 2019.