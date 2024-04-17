"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين

عبّرت منظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، عن قلقها إزاء تكثيف حملات الاعتقال التعسُّفي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلّة؛ ما أدّى إلى ارتفاع عدد الأسرى إلى أكثر من "9500" أسير، منهم "80" أسيرة، وأكثر من مئتَيْ طفل، وأكثر من "3600" معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، وقرابة "600" أسير يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.