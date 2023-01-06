فتش عن "المسيرات".. عقوبات أمريكية تطال 6 أفراد على صلة بكيانات إيرانية

بدوره، أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران روبرت مالي، في وقت سابق، أن طهران أرسلت عشرات الطائرات المسيرة لروسيا هذا الصيف فقط، مشيرًا إلى أن ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن إرسال عدد محدود منها قبل الحرب "ليس صحيحًا".