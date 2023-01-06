فتش عن "المسيرات".. عقوبات أمريكية تطال 6 أفراد على صلة بكيانات إيرانية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف ستة أفراد على صلة بشركة القدس لصناعة الطيران وواحداً على صلة بمنظمة الصناعات الجوفضائية الإيرانية.
وأوضح إخطار نُشر على موقع الخزانة، فرض عقوبات أمريكية على موردي مكونات المسيرات الإيرانية لاستخدامها باستهداف منشآت بأوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في نوفمبر الماضي، إن إيران تكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا.
وأضاف "زيلينسكي"، أن القوات الأوكرانية تسقط 10 على الأقل من هذه الطائرات يوميًا.
بدوره، أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران روبرت مالي، في وقت سابق، أن طهران أرسلت عشرات الطائرات المسيرة لروسيا هذا الصيف فقط، مشيرًا إلى أن ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن إرسال عدد محدود منها قبل الحرب "ليس صحيحًا".
وقال "مالي"، عبر حسابه في "تويتر"، أن إيران لديها أيضًا عسكريين بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، موضحًا أنهم يساعدون موسكو على استخدام هذه الطائرات في استهداف المدنيين الأوكرانيين، وفق ما نقلت "العربية.نت".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد اعترف لأول مرة في 5 نوفمبر 2022، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، وأصر على أن النقل جاء قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن هجمات روسية على مدنها باستخدام طائرات "شاهد -136" الإيرانية بدون طيار، الأمر الذي نفته طهران وموسكو.