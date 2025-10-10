"ترامب" يفتح النار على الصين: "خطوة شريرة وعدائية".. ويهدد برد اقتصادي مؤلم

وفي منشور مطول نشره يوم الجمعة، قال ترامب إن "أمورًا غريبة تحدث في الصين"، مشيرًا إلى أن بكين أصبحت عدائية للغاية، وترسل رسائل إلى دول عدة تطالبها بفرض قيود على تصدير عناصر الإنتاج والمعادن النادرة وغيرها من المواد التي "يمكنها تخيلها"، حتى تلك التي لا تُصنّع داخل الصين.