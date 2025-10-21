سكان غزة يخزنون الإمدادات خشية توقفها من جديد

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم "إن كميات الغذاء التي تصل إلى قطاع غزة ارتفعت بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن، إذ لا يعمل سوى معبرين فقط، ولا يوجد أي معبر مفتوح يؤدي إلى شمال القطاع حيث تشتد معاناة السكان من الجوع".