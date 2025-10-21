سكان غزة يخزنون الإمدادات خشية توقفها من جديد

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم "إن كميات الغذاء التي تصل إلى قطاع غزة ارتفعت بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن، إذ لا يعمل سوى معبرين فقط، ولا يوجد أي معبر مفتوح يؤدي إلى شمال القطاع حيث تشتد معاناة السكان من الجوع".
وأوضح البرنامج أن نحو 750 طنًا من المواد الغذائية تدخل غزة يوميًا، وهي كمية غير كافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية الضخمة.
وقالت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة في مؤتمر صحفي بجنيف "إن الوصول إلى الكمية المطلوبة يتطلب استخدام جميع المعابر الحدودية"، مشيرة إلى أن المعبرين العاملين حاليًا هما كرم أبو سالم في الجنوب وكيسوفيم في الوسط.
وأضافت أن الإمدادات الحالية تكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، مؤكدة أن القوافل لم تحصل بعد على إذن لاستخدام شارع صلاح الدين الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.
ويخزن العديد من سكان غزة جزءًا من المساعدات التي يتلقونها خشية انقطاع الإمدادات مرة أخرى.