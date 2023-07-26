البرلمان البريطاني يطالب الحكومة بإعلان "فاغنر" منظمة إرهابية

وتابع: "نحتفظ بهم في وسط بيلاروس، كما اتفقنا، لا أريد نقلهم إلى هناك (إلى الغرب)، لأن مزاجهم سيئ. ويجب أن نشيد بهم، فهم يدركون ما يحدث حول دولة الاتحاد".