الكويت تشدد على أن ثروات "حقل الدرة" مشتركة بين الكويت والسعودية فقط

وفي مارس 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات، وفقًا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.