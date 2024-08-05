قائد الجيش في بنغلاديش: رئيسة الوزراء استقالت وسنجد حلًّا للأزمة اليوم

تَوجه قائد الجيش في بنغلاديش "وقر الزمان"، بكلمة إلى الأمة، أعلن فيها عن إجراء محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة.
وقال قائد الجيش في بنغلاديش: أطالب المواطنين بالثقة في الجيش، وسنعيد السلام إلى البلاد، ونطالب المحتجين بوقف العنف.
وأضاف: رئيسة الوزراء استقالت، وسنلتقي مع الرئيس لمتابعة تشكيل الحكومة المؤقتة.
وأردف "وقر الزمان": سنجد حلًّا للأزمة خلال اليوم، وقد عقدنا محادثات مع ممثلي الأحزاب الرئيسية.
وغادرت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، العاصمة دكا، تزامنًا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها؛ حسب ما أفاد به مصدر مقرب منها وكالة "فرانس برس"، الاثنين.
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه: "غادرت (رئيسة الوزراء) هي وشقيقتها" المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة، "إلى مكان أكثر أمانًا".
وأضاف: "أرادت أن تسجل خطابًا، لكن لم تتح لها الفرصة لذلك".
وذكرت صحيفة محلية أن رئيسة وزراء بنغلاديش غادرت إلى الهند بطائرة هليكوبتر عسكرية؛ بينما قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: إن الشيخة حسينة قدّمت استقالتها.
ونقلت "فرانس برس" عن إعلام محلي، أن آلاف المحتجين اقتحموا مقر رئيسة الوزراء في دكا.