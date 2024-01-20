الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بالاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط حل الدولتين

وأوضح أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.