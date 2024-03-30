البرلمان العربي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وشدد البرلمان العربي، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ"48" ليوم الأرض الفلسطيني، على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية؛ داعيًا إلى تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كل الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.