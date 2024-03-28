"نيويورك تايمز": إسرائيل تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لتعقب الفلسطينيين في غزة

ونقلت "نيويورك تايمز" عن ضباط في المخابرات الإسرائيلية ومسؤولين عسكريين وجنود، أن هذه التقنية استخدمت في البداية في غزة للبحث عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة "حماس" رهائن، بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن فيما بعد، استخدمت التقنية لإجراء مراقبة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث تم جمع صور وجوههم وتخزينها دون علمهم.