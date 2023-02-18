أوكرانيا تستعيد قدرتها الإنتاجية الكافية من الكهرباء لتجنب الانقطاعات

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال؛ على تلغرام "منذ نحو أسبوع، لم يكن هناك انقطاع للكهرباء في كل أنحاء أوكرانيا" موضحاً في الوقت نفسه أن "إصلاح المعدات المتضرّرة سيستغرق أشهراً".