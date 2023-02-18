أوكرانيا تستعيد قدرتها الإنتاجية الكافية من الكهرباء لتجنب الانقطاعات

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت قدرتها الانتاجية الكافية لتوليد الكهرباء من أجل مواجهة النقص في الإمداد بعد أشهر من الانقطاعات بسبب الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال؛ على تلغرام "منذ نحو أسبوع، لم يكن هناك انقطاع للكهرباء في كل أنحاء أوكرانيا" موضحاً في الوقت نفسه أن "إصلاح المعدات المتضرّرة سيستغرق أشهراً".
وأشار إلى أن بعض المناطق قد تشهد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هذه الإصلاحات.
بدورها، أكّدت الشركة المشغلة Ukrenergo عبر تلغرام أنه "لم يكن هناك نقصٌ في القدرة الإنتاجية في نظام الكهرباء طوال الأسبوع (...) محطات الطاقة تنتج ما يكفي من الكهرباء لتغطية الاستهلاك الحالي".