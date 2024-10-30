"يسعى للانتقام والسلطة المطلقة".. "هاريس" تحذر الناخبين من رئاسة "ترامب"

وسعى "ترامب" في فلوريدا أمس، إلى تجاوز الملاحظات العنصرية وغيرها من الملاحظات البذيئة، التي أدلى بها الحلفاء في تجمعه في نيويورك الأحد الماضي، ولم يعلق على الملاحظات التي أدلى بها المتحدثون في الحدث، حيث وصف الكوميدي توني هينشكليف بورتوريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة"، وسخر من الأمريكيين من أصل إفريقي، واليهود، والفلسطينيين، واللاتينيين.