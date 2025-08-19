المفوضية الأممية: 11.6 مليون لاجئ مهددون بفقدان المساعدات بسبب خفض التمويل

وأشار التقرير إلى أن تقليص المساعدات أجبر على وقف نقل الوافدين الجدد في دول مثل تشاد وجنوب السودان، وترك آلاف العائلات في مناطق نائية، كما ارتفعت معدلات سوء التغذية في أوغندا وتعرضت خدمات الصحة والتعليم للتوقف في عدة دول بينها لبنان وبنغلاديش.