الديمقراطيون يستشعرون الخطر.. "بيلوسي" تطالب "بايدن" بقرار وتحذر من نفاد الوقت

وأردفت: "دعونا نتوقف قليلًا. مهما كنت تفكر، أما أن تخبر شخصًا ما بشكل خاص، لكن ليس عليك أن تضع ذلك على الطاولة حتى نرى كيف ستسير الأمور هذا الأسبوع."