أول دولة بـ"السبع الصناعية" تستأنف عمل بعثتها.. إيطاليا تكشف سبب تعيين سفير لها بسوريا

وجاء في الرسالة: "لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة؛ مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتُّر في المنطقة؛ مما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين".