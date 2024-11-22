بعد مشاهد مرعبة للاحتلال بلبنان.. "حزب الله" يستهدف قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي

وأضاف في بيان، اليوم الجمعة، أن قواته استهدفت قاعدة حيفا التقنيّة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأوضح أنها تضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو، وتبعد عن الحدود اللبنانية 35 كلم، شرق مدينة حيفا، كما أكد أن الاستهداف تم بصلية من الصواريخ النوعية.