بعد مشاهد مرعبة للاحتلال بلبنان.. "حزب الله" يستهدف قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي

بينما لم تهدأ الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت ومناطق في جنوب لبنان، أعلن "حزب الله" استهدافه قاعدة حيفا التقنيّة.
وأضاف في بيان، اليوم الجمعة، أن قواته استهدفت قاعدة حيفا التقنيّة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأوضح أنها تضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو، وتبعد عن الحدود اللبنانية 35 كلم، شرق مدينة حيفا، كما أكد أن الاستهداف تم بصلية من الصواريخ النوعية.
أتى هذا البيان متزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات في منطقة صور جنوب لبنان، قال إنه استهدف فيها مقارّ قيادة تابعة لوحدة "عزيز" في "حزب الله".
وأضاف المتحدث باسمه أفخاي أدرعي عبر "إكس" مساء الجمعة، أن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو شنّت بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية سلسلة غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور جنوب لبنان، وفق زعمه.
أتت كل هذه التطورات بعدما ضربت موجة ثانية من الغارات الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت "العربية-الحدث" بأن "إسرائيل" شنت غارتين على منطقة الشياح بعد إنذار بإخلاء مبنيين.
وقد وثقت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة للقصف على الشياح، ذات الأغلبية الشيعية.
كما أظهرت مقاطع متداولة تجمع مواطنين بالشوارع في الطيونة بعد الإنذار الإسرائيلي ترقباً للضربة.
كذلك شهدت منطقة عين الرمانة حركة نزوح ملحوظة بعد التهديد الاسرائيلي باستهداف مبنى يقع على أطرافها مقابل "بيروت مول" لجهة الشياح، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يكون فيها القصف قريباً من عين الرمانة، المنطقة ذات الأغلبية المسيحية.
وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت قد شهدت منذ فجر أمس 12 غارة إسرائيلية توزعت على 4 جولات، فيما قال الجيش الإسرائيلي لاحقاً، إن ضرباته استهدفت مقارّ قيادة وبنى عسكرية تابعة لـ"حزب الله".
تأتي تلك الغارات على معقل "حزب الله" السابق بعدما توقفت منذ فجر الثلاثاء، عقب ساعات قليلة على مغادرة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى "إسرائيل"، في إطار وساطة يقودها من أجل التوصل إلى وقف للنار بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.
من جهته، تبنى "حزب الله" استهداف جنود إسرائيليين عند أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان، بينها الخيام، حيث أشار إلى شن 9 هجمات على الأقل ضد قوات إسرائيلية عند أطراف البلدة.
كما أعلن للمرة الأولى استهدافه برشقة من "الصواريخ النوعية" قاعدة حتسور الجوية شرق مدينة أسدود، الواقعة في جنوب "إسرائيل" على بعد حوالي 150 كيلومتراً من الحدود اللبنانية.
يذكر أنه منذ 23 سبتمبر الماضي، بدأت "إسرائيل" تكثف ضرباتها في لبنان عبر حملة جوية واسعة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب البلاد وشرقها.
وأطلقت مطلع أكتوبر الماضي عمليات توغل بري في الجنوب، حيث عم الدمار مناطق واسعة.
فيما قُتل 3583 مدنياً لبنانياً على الأقل بنيران إسرائيلية منذ بدء تبادل القصف والمواجهات بين "حزب الله" و"إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 على وقع الحرب في غزة.