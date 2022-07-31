بوتين يؤكد انضمام صواريخ أسرع من الصوت تسع مرات للبحرية

وفي الكلمة التي ألقاها في سان بطرسبرغ، عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، أشاد بوتين بالقيصر بطرس الأكبر لجعله روسيا قوة بحرية عظمى. ولم يذكر بوتين أوكرانيا بشكل مباشر.