إجراءات إسرائيلية عدوانية لحصار الأغوار وعزلها وإقامة بؤر استيطانية جديدة

من جانبه، قال المختص في شؤون الأغوار عارف دراغمة: إن الاحتلال بالتزامن مع تصعيد اعتداءاته، وحصاره على الأغوار الفلسطينية، يواصل عمليات بناء منشآت استيطانية؛ بهدف نهب الأرض الفلسطينية، وتنفيذ مخططاته لتهجير 23 قرية وتجمعًا فلسطينيًا في الأغوار، التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، وتعد خزان المياه الأول للضفة الغربية، ومصدرًا أساسيًا للثروة الحيوانية والزراعية.