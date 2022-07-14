"بايدن": لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.. نحن نقصد ما نقوله

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال بايدن: "بحثنا التزام الولايات المتحدة بألا تحصل إيران على الأسلحة النووية، كما وجدنا أفضل وسيلة لتحقيق الأمن أن نضمن عدم نقل الأسلحة إلى حزب الله".
وأشار وفق رويترز إلى أنه "بالنسبة لإيران نحن نقصد ما نقوله بأن الفرصة لقبول الاتفاقية النووية وإلا فقد أوضحنا ونعيد ونكرر لن نسمح لايران بالحصول على السلاح النووي".
بدوره، قال لابيد: "نتعامل مع الشركاء على البنية الأمنية في المنطقة وما يتعلق بالأمن الإقليمي بالنسبة للسياسات الإرهابية الإيرانية"، مؤكدا أن "إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل ضد إيران، وتشارك الولايات المتحدة بقراراتنا، ولن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية".