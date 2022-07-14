"بايدن": لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.. نحن نقصد ما نقوله

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال بايدن: "بحثنا التزام الولايات المتحدة بألا تحصل إيران على الأسلحة النووية، كما وجدنا أفضل وسيلة لتحقيق الأمن أن نضمن عدم نقل الأسلحة إلى حزب الله".