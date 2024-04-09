ألمانيا لمحكمة العدل الدولية: أمن "إسرائيل" في صميم سياستنا الخارجية

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن أمن "إسرائيل" هو في صميم سياستها الخارجية، رافضةً اتهامات نيكاراجوا بأن برلين تسهّل "الإبادة الجماعية" في غزة.