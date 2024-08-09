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استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة

بينهم 3 شهداء إثر قصف استهدف منزلاً في عبسان شرق خان يونس
استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة

استشهد 14 فلسطينيًا الليلة الماضية وفجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في بلدة عبسان شرق المدينة.

وفي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وفُقد عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف أحد منازل المخيم، تزامن ذلك مع قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

فلسطين
غزة

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