استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة

وفي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وفُقد عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف أحد منازل المخيم، تزامن ذلك مع قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين.