"بوريل": 26 دولة أوروبية تطالب بـ"هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة

ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي لم توافق على البيان، لكنّ دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام، وفقًا لسكاي نيوز عربية.