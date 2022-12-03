بدأ تشغيل أكبر منشأة لتخزين الطاقة في أوروبا في مقاطعة والونيا البلجيكية، يوم الجمعة.
وتحتوي المنشأة على 40 بطارية ضخمة من الليثيوم أيون قادرة على تخزين 100 ميجا من الكهرباء في الساعة، لتوفير الطاقة عند شحها بسبب أحوال الطقس والتغير المناخي.
وقال مايكل كوديسر؛ الرئيس التنفيذي لشركة كورسيكا سول لـ "يورونيوز": "لدينا اليوم فهمٌ واضحٌ أن موارد الطاقة هي مسألة سيادة. تسمح البطاريات الموجودة بتخزين الطاقة المنتجة محلياً، بما في ذلك الطاقة المتجدّدة".
تبلغ تكلفة كل بطارية نحو 800 ألف يورو، ويُتوقع أن تعمل بكفاءة لمدة 10 سنوات، بعد ذلك ستتم إعادة تدويرها من قِبل الشركة المصنّعة.
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا وخطتها التي أطلقت عليها اسم (ريبور آي يو) التي تهدف إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الطاقة المتجدّدة للدول الأعضاء عن طريق تكنولوجيا مبتكرة تعتمد على الهيدروجين.