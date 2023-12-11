روسيا تُجري الانتخابات الرئاسية في 4 مناطق ضمّتها من أوكرانيا

ذكرت اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم (الإثنين)، أن روسيا ستجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع، التي ضمتها من أوكرانيا.
وأوضحت اللجنة أن التصويت سيشمل مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي أعلنت روسيا ضمّها في عام 2022، وفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
وستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس 2024، ويتوقع أن تؤدي إلى نيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا.
وأعلنت روسيا العام الماضي ضم مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها.
وفرضت موسكو الأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تسيطر عليها.