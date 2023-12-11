روسيا تُجري الانتخابات الرئاسية في 4 مناطق ضمّتها من أوكرانيا

وستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس 2024، ويتوقع أن تؤدي إلى نيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا.