النرويج تضطر لإغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في "رام الله": دعمنا لفلسطين مستمر

وجاء في البيان النرويجي أن "مكتب البعثة النرويجية في فلسطين مغلق حتى إشعار آخر؛ نتيجة لقرار حكومة نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل بلادنا لدى السلطة الفلسطينية، لذا يجب إغلاق مكتبنا التمثيلي في رام الله في فلسطين ابتداءً من اليوم"، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".