العثور على رفات رهينة إسرائيلي في وسط غزة

وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "مجاهدينا تمكّنوا بعد أيام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، من انتشال جثة أحد أسرى العدو الثلاثة المتبقين، وذلك ضمن جهودنا لإنهاء هذا الملف".