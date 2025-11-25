العثور على رفات رهينة إسرائيلي في وسط غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.
وأوضحت في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة".
وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "مجاهدينا تمكّنوا بعد أيام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، من انتشال جثة أحد أسرى العدو الثلاثة المتبقين، وذلك ضمن جهودنا لإنهاء هذا الملف".
يُذكر أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار يسري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.