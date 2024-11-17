"بايدن" يسمح لأوكرانيا بضرب روسيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى

وقال المسؤولون إنهم لا يتوقعون أن يؤدي التحول هذا إلى تغيير جذري في مسار الحرب، إلا أن أحد أهداف تغيير السياسة الأمريكية، كما قالوا، هو إرسال رسالة إلى الكوريين الشماليين مفادها أن قواتهم معرضة إلى الخطر وأنهم لا ينبغي أن يرسلوا المزيد منها.