روسيا تشن هجوماً على كييف بالمسيَّرات الإيرانية

وكانت مدينة خيرسون القريبة من الجبهة الجنوبية التي أعلنت حظر تجوّل لمدة 58 ساعة اعتباراً من مساء الجمعة، هدفاً الأربعاء لقصفٍ "مكثفٍ" أدّى الى مقتل 23 شخصاً وإصابة 46، بحسب آخر حصيلة رسمية نُشرت الخميس.