روسيا تشن هجوماً على كييف بالمسيَّرات الإيرانية

رجّح المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن تكون روسيا قد افتعلت الهجوم بطائرتَيْن مسيّرتَيْن على الكرملين، أمس الثلاثاء، لأسبابٍ داخلية، ولتحضير الظروف لتعبئة عسكرية أوسع.
وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات ليل الخميس لمدة تراوح بين 15 و20 دقيقة في كييف.
وشاهد الصحافيون مسيَّرة كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، بأن "الدفاع الجوي تمّ تفعيله".
وأتى ذلك بعد ساعاتٍ من استهداف روسيا كييف مجدداً بمسيَّرات إيرانية الصنع.
وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام، إنّ "الغزاة أطلقوا 24 مسيَّرة من نوع شاهد 136/131، قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى بإسقاط 18 مسيَّرة".
وشهدت مدن أخرى هجمات أيضاً، الخميس، بينها مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب البلاد التي استُهدفت "بـ15 مسيَّرة" بينها 12 "تمّ إسقاطها"، بحسب المتحدث باسم الادارة المحلية سيرغي براتشوك.
وكانت مدينة خيرسون القريبة من الجبهة الجنوبية التي أعلنت حظر تجوّل لمدة 58 ساعة اعتباراً من مساء الجمعة، هدفاً الأربعاء لقصفٍ "مكثفٍ" أدّى الى مقتل 23 شخصاً وإصابة 46، بحسب آخر حصيلة رسمية نُشرت الخميس.