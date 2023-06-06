برًّا وجوًّا.. اشتباكات عنيفة بين "الجيش" و"الدعم السريع" في الخرطوم

وقعت اشتباكات عنيفة بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، برًّا وجوًّا، اليوم "الثلاثاء"، وفاقمت أعمال العنف المستشرية وانتشار الفوضى في السودان من بؤس السكان، الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء.
وأفاد سكّان في جنوب الخرطوم وشرقها وشمال بحري، بأنهم سمعوا أصوات اشتباكات بالمدفعية، ومواجهات بإطلاق النار؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جهتها ذكرت لجان المقاومة في الأحياء أن "اللصوص، وبعضهم من سكان الخرطوم، ينتمون لقوات الدعم السريع".
وأضافت: أن "اللصوص ينهبون أحياء الخرطوم، ويسرقون السيارات، ويكسرون الخزائن، ويحتلّون المنازل".
وتكابد جماعات الإغاثة من أجل تقديم مساعدات واسعة لسكّان الخرطوم، الذين يواجهون نقصًا في الكهرباء والمياه، فضلًا عن تضاؤل الإمدادات في المتاجر والصيدليات.