برًّا وجوًّا.. اشتباكات عنيفة بين "الجيش" و"الدعم السريع" في الخرطوم

وقعت اشتباكات عنيفة بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، برًّا وجوًّا، اليوم "الثلاثاء"، وفاقمت أعمال العنف المستشرية وانتشار الفوضى في السودان من بؤس السكان، الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء.