بدء مباحثات أميركية صينية في ماليزيا لتخفيف التوتر قبل قمة "كوريا الجنوبية"

بدأ مسؤولون من الولايات المتحدة والصين جولة جديدة من المباحثات في كوالالمبور تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، في خطوة تسبق لقاء متوقعًا بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.