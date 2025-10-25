بدء مباحثات أميركية صينية في ماليزيا لتخفيف التوتر قبل قمة "كوريا الجنوبية"

بدأ مسؤولون من الولايات المتحدة والصين جولة جديدة من المباحثات في كوالالمبور تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، في خطوة تسبق لقاء متوقعًا بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الاجتماع انطلق صباح اليوم السبت، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى، ترأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينغ، بينما قاد الجانب الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ.
ويركز الطرفان على تخفيف الإجراءات الاقتصادية التصعيدية المتبادلة، تمهيدًا لحوار مباشر بين الزعيمين خلال القمة، وسط تصاعد الخلافات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.