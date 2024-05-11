غالبية ساحقة تفضح "الفيتو".. مضامين القرار الأممي بالنظر إيجابيًّا في عضوية فلسطين

ويأتي سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.