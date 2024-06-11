مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحّب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

وقال "منصور": "نريد أن نرى تنفيذ القرار بشكل كامل، وأن تكون المساعدات الإنسانية لشعبنا بالمستوى الذي يحتاجه، ووقف الترحيل القسري؛ للسماح لشعبنا بالعودة إلى المناطق التي طُردوا منها في جميع أنحاء قطاع غزة؛ بما في ذلك الشمال، وأن نرى القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة، ولا يتم الاستيلاء على جزء واحد من القطاع جغرافيًّا أو يكون تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي".