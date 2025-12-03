الرئاسة الفلسطينية ترحب بدعم 151 دولة لقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رحّبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت 151 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
واعتبرت الرئاسة هذا التصويت "انتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، ويعبّر عن إجماع دولي واضح على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، هذا الموقف الدولي الموحد، مؤكدًا أن "قيام الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية هو الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وجدد أبو ردينة التأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية "تشكل وحدة واحدة لا تتجزأ"، مشددًا على أن هذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لإحلال السلام في المنطقة والعالم.