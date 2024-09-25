52 % مقابل 40 %.. "هاريس" تتقدم على "ترامب" بين الناخبين الشباب

تتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 52% مقابل 40% بين هؤلاء الناخبين المحتملين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، ولا يزال هذا يشير إلى سباق أكثر تقاربًا بين هذه الفئة العمرية مقارنة بعام 2020، عندما انتهى الأمر بتقدم الرئيس جو بايدن بفارق 21 نقطة بين نفس الفئة العمرية، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لكن ذلك يمثل عودة إلى أنماط تصويت أكثر نموذجية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي في وقت سابق من العام أن "بايدن" يكافح لحشد دعم الشباب لولاية ثانية.
والفجوة بين الجنسين التي شوهدت بين الناخبين من جميع الأعمار موجودة بين هذه المجموعة أيضًا، فبينما تفضل الناخبات المحتملات اللاتي تقل أعمارهن عن 35 عامًا "هاريس" على "ترامب" بنسبة 53% مقابل 39%، ينقسم الناخبون المحتملون من الذكور بشكل متقارب، ومن بين الناخبين المسجلين، فإن الشابات أكثر ميلًا بنسبة 15 نقطة من الرجال للتعبير عن رأي إيجابي تجاه "هاريس".
وتراوحت استطلاعات الرأي حول تفضيل الناخبين الشباب للرئاسة بشكل كبير خلال العام الماضي، وفي حين تشير معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى عودة الناخبين الشباب إلى تفضيل المرشح الديمقراطي بعد صعود "هاريس" إلى قمة القائمة، تقدم هذه الاستطلاعات صورًا متفاوتة لحجم تفوق "هاريس" لدى هذه المجموعة.
وشمل استطلاع "سي إن إن" الأخير عينة أكبر من الناخبين الأصغر سنًا مما هو معتاد في معظم استطلاعات الرأي الوطنية من أجل الحصول على ثقة أكبر في النتائج بين هذه الكتلة التصويتية المهمة، ويشير الاستطلاع إلى هامش أوسع قليلًا لصالح "هاريس" بين الناخبين المحتملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا (55% لهاريس مقابل 38% لترامب لدى هذه المجموعة) مقارنةً بمن هم في سن 18 إلى 34 عامًا.
وفي سباق متحجر إلى حد كبير بسبب التحزب، يُظهر استطلاع "سي إن إن" أن الناخبين الشباب قد يكونون من بين أكثر الفئات التي يمكن أن تكون أكثر الفئات التي يمكن أن تتحرك من الناخبين: يقول 19% من الناخبين المحتملين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا أنهم أقل من أن يكونوا مستقرين تمامًا على خيارهم في هذه الانتخابات، مقارنة بـ 12% بين من هم في سن 35 عامًا فأكثر، هناك أيضًا المزيد من عدم اليقين بشأن الناخبين الشباب الذين سيدلون بأصواتهم على الإطلاق. فمن بين الناخبين الشباب المسجلين، يقول حوالي النصف فقط أنهم متحمسون للغاية للتصويت أو أنهم يشعرون أنه من المهم للغاية أن يصوتوا بأنفسهم، وكلا الرقمين أقل بكثير من الفئات الأكبر سنًا.
وتتسم ذاكرة الناخبين الشباب عن رئاسة "ترامب" بالمرارة إلى حد كبير، 57% منهم يصفون رئاسته بالفشل، وهي نسبة أعلى من أي فئة عمرية أخرى، لكن مشاعرهم تجاه إدارة "بايدن" أكثر سلبية، حيث وصفها 67% منهم بالفشل. ومع ذلك، فإن حوالي 3 من كل 10 ناخبين شباب يرون رئاسة "بايدن" فاشلة، يقولون إنهم يخططون للتصويت لـ"هاريس"، وهي نسبة أكبر من تلك التي تحصل عليها بين الناخبين الساخطين من جميع الأعمار. وفي حين أن الناخبين البيض الشباب أكثر احتمالًا بنسبة 15 نقطة من الناخبين البيض الأكبر سنًا لوصف رئاسة "ترامب" بالفشل، فإن هذه الديناميكية تنعكس بين الناخبين الشباب الملونين، الذين هم أكثر احتمالًا بقليل من نظرائهم الأكبر سنًا للقول بأن فترة "ترامب" في منصبه كانت ناجحة بشكل عام.
ويبلغ التقييم الإيجابي لـ"ترامب" بين الناخبين المسجلين الشباب 34% فقط، في حين أن آراءهم حول "هاريس" محايدة تقريبًا - 47% منهم صنفوها بشكل إيجابي و45% بشكل سلبي. ويقول حوالي نصف الناخبين الشباب المسجلين، 51%، إن "ترامب" أدى إلى تدهور نظرتهم إلى الحزب الجمهوري بشكل عام، أي ما يقرب من ضعف نسبة 27% الذين يقولون إنه حسّن نظرتهم إلى الحزب، ومن المرجح أن يقول الناخبون الجمهوريون الشباب أكثر من الناخبين الأكبر سنًا أن ترامب حسّن نظرتهم إلى الحزب الجمهوري: 66% من الناخبين الجمهوريين المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا يقولون ذلك مقارنة بحوالي النصف بين من هم في سن 35 عامًا أو أكثر (51%).
وتثير "هاريس" قدرًا أقل بكثير من السلبية بالنسبة للديمقراطيين، ولكن ليس حماسًا أوسع نطاقًا: 35% يقولون إنه كان لها تأثير سلبي على نظرتهم للحزب الديمقراطي، بينما يقول 27% منهم إنها حسّنت من نظرتهم للحزب الديمقراطي. وعمومًا، يقول نصف الناخبين المسجلين إن "ترامب" زاد من سوء نظرتهم للجمهوريين، و40% يقولون إن "هاريس" زادت من سوء نظرتهم للديمقراطيين.