52 % مقابل 40 %.. "هاريس" تتقدم على "ترامب" بين الناخبين الشباب

وفي سباق متحجر إلى حد كبير بسبب التحزب، يُظهر استطلاع "سي إن إن" أن الناخبين الشباب قد يكونون من بين أكثر الفئات التي يمكن أن تكون أكثر الفئات التي يمكن أن تتحرك من الناخبين: يقول 19% من الناخبين المحتملين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا أنهم أقل من أن يكونوا مستقرين تمامًا على خيارهم في هذه الانتخابات، مقارنة بـ 12% بين من هم في سن 35 عامًا فأكثر، هناك أيضًا المزيد من عدم اليقين بشأن الناخبين الشباب الذين سيدلون بأصواتهم على الإطلاق. فمن بين الناخبين الشباب المسجلين، يقول حوالي النصف فقط أنهم متحمسون للغاية للتصويت أو أنهم يشعرون أنه من المهم للغاية أن يصوتوا بأنفسهم، وكلا الرقمين أقل بكثير من الفئات الأكبر سنًا.