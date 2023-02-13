"البديوي": القمة العالمية للحكومات تشجّع صناع المستقبل والمجتمع المدني

وأشاد الأمين العام باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالجهود الكبيرة التي قدمتها خلال التجهيز والإعداد لانعقاد هذه القمة العالمية عالية المستوى، وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة، والتي ستسهم بشكل كبير في تقديم الابتكارات للخدمات الحكومية، وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة، بهدف التنمية التدريجية والإسهام في تطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء والاهتمام على هذا القطاع المهم للتعريف بجهود الدول في صنع مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، كون المؤتمر منصة عالمية معرفية ومنبراً لاستعراض التجارب الحكومية المميزة.