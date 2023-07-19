"الكرملين": لم نخبر جنوب إفريقيا بأن اعتقال "بوتين" سيعني "إعلان الحرب"

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا قد اعتبر، وفق وثائق نُشرت الثلاثاء، أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، وذلك في خضمّ نقاش وطني بشأن استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.