الصحة الفلسطينية : الاحتلال يواصل حصار مستشفى الشفاء بغزة لليوم الثامن على التوالي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل لليوم الثامن على التوالي تشديد حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي بغزة، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.
وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين داخل المستشفى يكررون مناشدتهم لكافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم، في ظل عمليات القتل والتدمير المستمرة داخل مستشفى الشفاء، حيث وثقت مؤسسات حقوقية قتل قوات الاحتلال نحو 200 فلسطيني خلال اقتحامه لمستشفى الشفاء واعتقال المئات.