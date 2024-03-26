الصحة الفلسطينية : الاحتلال يواصل حصار مستشفى الشفاء بغزة لليوم الثامن على التوالي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل لليوم الثامن على التوالي تشديد حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي بغزة، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.