الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل فرض قيود على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحافيين في جنيف: "على السلطات الإسرائيلية بدلاً من ذلك، الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".