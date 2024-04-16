الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل فرض قيود على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، بحسب ما أوردت "رويترز".
من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلية بوقف مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين هناك.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحافيين في جنيف: "على السلطات الإسرائيلية بدلاً من ذلك، الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".