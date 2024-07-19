مفوضية حقوق الإنسان تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العنف في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأوضح رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي أن سكان غزة تعرضوا خلال الأسبوع الماضي لموجة جديدة من الغارات الجوية، بعد أن أمروا بالانتقال إلى مناطق أخرى قيل إنها آمنة ثم تم استهدافها.

ولقي منذ 12 يوليو الجاري 503 فلسطينيين حتفهم معظمهم في وسط غزة، وإصابات جماعية يومي 13 و14 يوليو في خان يونس وأعقب ذلك هجمات أخرى في 15 و16 يوليو استهدفت مدارس تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط غزة والمواصي بخان يونس، مما أدى إلى مقتل 59 فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين.