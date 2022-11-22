بعد قتل السلطات 300 متظاهر.. مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الوضع في إيران حرج

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء) الوضع في إيران بأنه "حرج"، لافتاً إلى أن رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات، أسفر عن سقوط ما يزيد على 300 متظاهر في الشهرين الماضيين.
وقال متحدث باسم "تورك" في إفادة صحافية بجنيف: "ندعو سلطات إيران إلى تلبية مطالب الشعب في المساواة والكرامة والحقوق بدلاً من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة لقمع الاحتجاجات"، وفقاً لـ"رويترز".
وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر.