بعد قتل السلطات 300 متظاهر.. مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الوضع في إيران حرج

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء) الوضع في إيران بأنه "حرج"، لافتاً إلى أن رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات، أسفر عن سقوط ما يزيد على 300 متظاهر في الشهرين الماضيين.