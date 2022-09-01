موسكو عن مصرع رئيس شركة "لوك أويل" النفطية: سقط من نافذة المستشفى

كشفت مصادر في موسكو عن مصرع رئيس مجلس مديري شركة "لوك أويل" النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء سقوطه من نافذة المستشفى المركزي للمدينة في غرب موسكو.
وقال مصدر في شرطة العاصمة الروسية: إن "الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس تقريبًا في المستشفى المركزي في شارع المارشال تيموشينكو؛ حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرًا بجروحه".
وبحسب وكالة "تاس"، أضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.
وأعلنت وسائل إعلام أخرى أن الرجل الذي لقي مصرعه نتيجة الحادث، هو رئيس مجلس مديري شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، رافيل ماغانوف، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى.
من جهتها، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن الحديث يدور عن الانتحار.
وأضاف المصدر: "تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بنوبة قلبية، بالإضافة إلى ذلك كان يتناول مضادات الاكتئاب".