موسكو عن مصرع رئيس شركة "لوك أويل" النفطية: سقط من نافذة المستشفى

وقال مصدر في شرطة العاصمة الروسية: إن "الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس تقريبًا في المستشفى المركزي في شارع المارشال تيموشينكو؛ حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرًا بجروحه".