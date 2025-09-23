وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود مع مصر

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على القاهرة لتقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري الحالي" في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار يثير مخاوف تل أبيب بشأن التوازن الأمني القائم منذ عقود.