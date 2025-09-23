الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين

وشددت خارجية فلسطين على أن توالي اعترافات الدول بدولة فلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وترى أنها تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية لتطبيق إعلان نيويورك، بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام.