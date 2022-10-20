"مظاهرة تتحول لتمرد".. مقتل 30 تشادياً في مواجهات بين الشرطة ومحتجين

قتل نحو ثلاثين شخصاً، بينهم نحو عشرة من عناصر الأمن، اليوم (الخميس)، خلال مواجهات في نجامينا بين الشرطة ومتظاهرين ضد تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة.
ونقلت "فرانس برس" عن المواطن التشادي عزيز محمد صالح، أن مظاهرة محظورة تحولت تمرداً، وسقط نحو ثلاثين قتيلاً بينهم نحو عشرة من عناصر قوات الأمن وعدد كبير من الجرحى.
وبين أن المتظاهرين هاجموا مباني عامة، ومقر المحافظة، ومقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية.
وأفاد شاهد عيان بمشاهدة خمس جثث قتل أصحابها بالرصاص، اثنتان منها مغطاتان بالعلم الوطني التشادي وثلاث بأغطية بيضاء ملطخة بالدماء، على أرض المستشفى الواقع في الدائرة السابعة مركز التظاهرات في العاصمة.