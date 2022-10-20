"مظاهرة تتحول لتمرد".. مقتل 30 تشادياً في مواجهات بين الشرطة ومحتجين

قتل نحو ثلاثين شخصاً، بينهم نحو عشرة من عناصر الأمن، اليوم (الخميس)، خلال مواجهات في نجامينا بين الشرطة ومتظاهرين ضد تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة.