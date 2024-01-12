لم يعد سرًّا.. "مدعي الدنمارك": المشتبه بهم الـ 7 في المخطط الإرهابي مرتبطون بـ"حماس"

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الجمعة، أن سبعة أشخاص يُشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر، هم على ارتباط بحركة "حماس".
وأكد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون، خلال جلسة أمام محكمة الاستئناف في كوبنهاغن، أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسب ما أفادت الشرطة الدنماركية، وفق وكالة "فرانس برس".
ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل إضافية، علمًا بأن الجلسات مغلقة، بحسب ما نقلت "العربية.نت".
وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكر لارسن أن "التحقيق قدّم معلومات تشير إلى أن القضية لها صِلات بحماس"، وأضاف أنه "لم يعد ضروريًا إبقاء المعلومات سرًا"، لكنه لم يسهب في مزيد من التفاصيل.
في 14 ديسمبر، أعلنت الدنمارك توقيف ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق حول مخطط لهجوم إرهابي، وارتفع عدد المشتبه بهم في الضلوع في هذا المخطط إلى سبعة.
وعقب الإعلان عن هذه المعلومات، أعلنت "إسرائيل" أن المشتبه بهم الذين أوقفتهم الدنمارك يتصرفون باسم "حماس"، ولم تؤكد حينها السلطات الدنماركية هذا الاتهام.
في سياق متصل، قال وزير العدل بيتر هاملغارد حسب ما نقلت وكالة "ريتزاو" اليوم: "إن التهديد الإرهابي على الدنمارك خطير للأسف، ولكن لحسن الحظ لدينا أجهزة شرطة وأجهزة استخبارات متخصصة ومتيقِظة تفعل كل ما في وسعها يوميًا لضمان أمننا".