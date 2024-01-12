لم يعد سرًّا.. "مدعي الدنمارك": المشتبه بهم الـ 7 في المخطط الإرهابي مرتبطون بـ"حماس"

وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكر لارسن أن "التحقيق قدّم معلومات تشير إلى أن القضية لها صِلات بحماس"، وأضاف أنه "لم يعد ضروريًا إبقاء المعلومات سرًا"، لكنه لم يسهب في مزيد من التفاصيل.