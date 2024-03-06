"مخاوف من انخفاض عكسي رسمي".. هل سيؤدي تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى جذب الاستثمارات؟

وأوضح أنه ما زالت هناك مخاوف بشأن انخفاض عكسي رسمي بسعر الدولار، وهذه لن تكون المرة الأخيرة، فقبل نحو عام تم رفع السعر الرسمي من 28 جنيه للدولار إلى حوالي 34 جنيه، وفي اليوم التالي انخفض سعر الدولار إلى 29 جنيهاً قبل أن يستقر على سعر 31 جنيهاً مصرياً.