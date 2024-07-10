"المجلس الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف الاحتلال للمدارس والمنازل

وقال: إن ما يحدث أكثر إجرامًا من كونها جرائم حرب، إنها جريمة العصر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأطفال والنساء في قطاع غزة، والتي حوّلت مدن قطاع غزة إلى مناطق لا تصلح للسكن والحياة الآدمية، وحجم المأساة التي تَسبب فيها القتل والإبادة والدمار والحصار والتجويع والتهجير القسري، أكبرُ وأشد من كل وصف، وهي مأساةٌ لم يشهدها التاريخ الإنساني.